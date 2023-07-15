О том, что граждане нашей страны полагают — количество безработных украинцев вскоре возрастет (утверждает на 9,1 процентных пункта больше наших сограждан, если провести сравнение с маем — числа поднялись до 129,9 процентных пункта), но и это еще не все негативные ожидание, пишет «НБН», ссылаясь на данные исследования «Потребительские настроения в Украине», опубликованные на странице проекта Info Sapiens.

В частности, аналогичные отрицательные предпосылки фиксируются и в отношении прогнозов, касающихся курса национальной валюты на ближайшие 3 месяца — индекс девальвационных ожиданий ухудшился на 6,7 процентных пункта — до 138,6 процентных пункта, по сравнению с маем. Кроме того, подрос и индекс инфляционных ожиданий — на 8,3 процентных пункта, до 182,3 процентных пункта.

Таким образом, явно заметна более пессимистическая оценка гражданами Украины текущей обстановки, как сегодня, так и в будущем.

Ранее мы писали о том, что соцопрос показал, какой украинцы хотят видеть государственную систему.