О том, что цена 1 литра дизельного топлива или бензинов вскоре возрастет в диапазоне от 5 до 7 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз, озвученный директором «Консалтинговой группы А-95» Сергеем Куюном в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Куюна, владельцы АЗС пока только ожидают момента, когда обновленные налоги полноценно интегрируются в стоимость автотоплива, — это произойдет, «когда текущие июльские объемы поместят собой запасы с июня и мая», и ДТ зафиксируется в ценовом диапазоне от 45 до 50 гривен/литр, а бензины — от 50 до 55 гривен/литр.

Впрочем, цена автогорючего может и не стабилизироваться на этих отметках, поскольку есть подобный недавний пример — в 2022-м году стоимость бензинов и дизельного топлива была даже выше, однако даже такие ценники не особо повлекли за собой снижение спроса.

Ранее наш информационный портал писал о том, как на этой неделе изменилась стоимость бензина «А-95» по регионам.