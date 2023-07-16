О том, почему в путинском флоте стали применять «новый» метод маскировки, перекрашивая свои военные корабли в черный цвет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее во время трансляции телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, оккупанты закрашивают в черный цвет нос и корму кораблей, потому как это якобы затрудняет в ночное время суток определение типов плавсредств врага, а «также для того, чтобы его можно было спутать с чем-то другим». По мнению россиян, ночной фон в этом, видимо, должен им как-то помочь. Спикер ВМС ВСУ акцентировал на том, что у нас давно существует прекрасная пословица, идеально характеризующая действия оккупантов в этой ситуации:

Дурак мыслью богатеет.

Кроме того, Плетенчук подчеркнул — такие способы крайне малоэффективны, и использовались еще в период Второй Мировой Войны.

Ранее мы писали о том, что «власти» Севастополя сообщали о массированной атаке БПЛА сегодня ночью.