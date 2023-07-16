О том, что цена доллара на мировом рынке понемногу «проседает», и потому украинцам, хранящим свои сбережения исключительно в долларах, стоит часть этой валюты поскорее обменять на гривны, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение, опубликованное в Facebook-аккаунте профессора кафедры менеджмента организаций Национального университета «Львовская политехника» Алексея Другова.

По словам Другова, такие изменения вызваны тем, что темпы инфляции в США снизились до 3-х процентов, а вслед за ней падает и курс доллара. Инвесторы осознали, что рецессия не ожидается, и потому массово покупают все что можно, а доллары только продают, что влияет и на курс наличной американской валюты в Украине. Таким образом, украинцам, в последнее время скупавшим доллары, рассчитывая на то, что те будут лишь дорожать, следует понять — в ближайшее время резкого подорожания не будет.

Эксперт подчеркнул — если накопления сформированы исключительно из долларов, имеет смысл часть из них (от 30 до 50 процентов) обменять на национальную валюту, открыть депозитный счет или же приобрести облигации внутреннего государственно займа сроком 6-12 месяцев, поскольку в этом случае, можно сохранить доходность от 12 до 18, процентов, перекрыв потери от инфляции или колебания.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, стабилизируется ли гривна в июле.