О том, что за последние 24 часа, враги выпустили по территории Херсонщины 415 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО «Град», авиации, автоматических гранатометов, и запустили несколько ударных дронов-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В частности, только за минувшие сутки оккупационная армия совершила 69 обстрелов по Херсонской области, а по областному центру враги выпустили не менее 10 снарядов.

Отмечается, что атаки захватчиков были направлены на жилые кварталы в населенных пунктах области: фактически уничтожены административное здание, магазин и склады в Бериславском районе. Вследствие ударов оккупантов, к сожалению, 1 человек погиб.

Ранее мы писали о том, что в Сумской ОВА рассказали последствиях атак оккупантов на регион 14 июля.