О том, что снабжение Украины кассетными боеприпасами для противодействия российской агрессии является «преступлением», по мнению кремлевского диктатора, также заявившего — в случае поставок в нашу страну этих средств защиты, РФ применит аналогичные боеприпасы против украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающее видео с комментариями Владимира Путина, опубликованное в Telegram-канале «Зарубин».

По словам Путина, кассетные боеприпасы якобы уже оценили в Госдепе, «устами своих сотрудников» не так давно — вроде бы использование таких снарядов считается самой администрацией США преступлением, и именно «к этому и надо так относиться». Кроме того, лидер страны-агрессора снова стал угрожать мирным жителям Украины, подчеркнув, что у РФ накоплен «достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов», и если ранее путинская армия не применяла их, так как «не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени», то «если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия».

Ранее мы писали о том, как Тарнавский высказался о поступлении кассетных боеприпасов в ВСУ.