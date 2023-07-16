О том, как украинские разведчики на данный момент оценивают возможность совершения путинской армией террористического акта на Запорожской АЭС, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное представителем ГУР Министерства обороны Украины Андреем Юсовым в эфире YouTube-канала «ТСН».

По словам Юсова, сейчас несколько критически важных объектов остаются под оккупацией, и именно на них закончились работы по минированию — речь идет не только о территории ЗАЭС, но и о химзаводе «Крымский титан».

Спикер ГУР МОУ подчеркнул — никаких особых изменений в текущей ситуации не фиксируется, поскольку разминирования указанных объектов не происходило. Таким образом, оккупанты продолжают следовать «политики шантажа», однако утверждать о том, что проведение таких терактов является решенным сценарий, сегодня не стоит, хотя эта угроза и существует.

Ранее мы писали о том, что Буданов рассказал об агентах ГУР в окружении Путина.