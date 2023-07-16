О том, что нашей стране пока недоступна возможность по расположению систем и средств ПВО подальше от населенных пунктов, поскольку такие перемены позволят оккупантам без затруднений выявить «дыры» в противовоздушной обороне, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, эффективная противовоздушная оборона основывается на взятии всей страны в кольцо, но у Украины все еще нет необходимо количества вооружений для подобных решений, так как средства ПВО бывают различных типов — со средним и малым радиусом поражения целей, и их дополняют истребительная авиация и мобильные огневые группы.

То есть, защитники неба в основном оснащены старыми советскими системами, и того, что нам предоставили государства-партнеры, явно недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО «так, чтобы мышь не проскочила». Именно из-за этого системы и средства противодействий воздушным атакам плотнее размещаются по периметру отдельно взятых населенных пунктов, и, если ПВО расставить иначе — противник воспользуется «пробелами».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщили количество ликвидированных российских ударных БПЛА в ночь на 15-е июля.