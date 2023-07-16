О том, что в нашей стране будет существенно ужесточено наказание за использование мошеннических схем в период войны, пишет «НБН», ссылаясь на уже одобренный проект закона №8235, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, после вступления этого документа в силу, будет введен максимальный срок заключение за мошенничество, если преступление принесло значительный ущерб потерпевшему в период действия военного положения. Таким образом, данные поправки изменяют и дополняют статью 190 «Уголовного кодекса Украины» о мошенничестве.

Кроме того, за вышеуказанное циничное правонарушение, совершенное во время военного/чрезвычайного положения, станут финансово наказывать штрафом в размере от 4 000 до 8 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (приблизительно 136 000 гривен) и лишать свобод и прав на срок от 3-х до 5-ти лет, включая и возможную конфискацию имущества злоумышленника.

Ранее мы писали о том, что не только за реализацию определенных никотиносодержащих изделий, но и за их курение в местах общественного доступа, станут наказывать штрафами в несколько десятков тысяч гривен.