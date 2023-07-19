О том, что оккупанты фактически превратили этот населенный пункт в военный госпиталь, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале городского главы Ивана Федорова.

По словам Федорова, на территории бывшего санатория для детей, который армия Путина 1,5 года назад превратила в военный госпиталь, наблюдается ежесуточный круговорот машин «скорой медицинской помощи», и заезд грузовиков, попросту набитых ранеными россиянами. Кроме того, оттуда так называемых «элитных» тяжелораненых вояк, регулярно свозят на захваченный мелитопольский аэродром, а уже откуда вертолетами переправляют на «доживание» на Крымский полуостров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что замглавы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении.