О том, что за подобный отказ, украинцы будут вынуждены оплачивать «голубое топливо» по иным нормам согласно действующему законодательству, пишет «НБН», ссылаясь на материал «ГазПравды».

В частности, такой отказ оформят надлежащим «Актом», удостоверив со стороны как представителя облгаза, так и самого потребителя. С момента оформление данного «Акта», для расчета за использованное «голубое топливо» показания счетчика приниматься во внимание не будут, а станут учитывать:

при установленной плите газовой (если есть централизованное горячего водоснабжение) — 9,8 кубометра газа на каждого прописанного человека в месяц;

с установленной плите газовой (без подключения к централизованному горячему водоснабжению) — 18,3 кубометра газа на человека в месяц;

с плитой газовой и водонагревателем — по 23,6 кубометра газа на человека;

с отопительно-варочной печью — от 20 до 70 кубометров газа на человека (на каждые 20 квадратных метров), в зависимости от суммарного количества прописанных и отопительного/неотопительного периода;

с индивидуальным отоплением в домах, за исключением жилья, где установлена отопительно-варочная печь, — на каждый квадратный метр от 11 кубометров газа на человека/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, стоит ли рассчитывать на возврат старого устройства после процедуры поверки газового счетчика.