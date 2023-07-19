О том, что правительство начало разрабатывать нормативные акты, регулирующие периодичность представления и обновления информации в Государственном реестре артезианских скважин, пишет «НБН», ссылаясь на постановление №703, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В частности, подобными нововведениями, помимо ведения госреестра источников, предлагается учитывать использования воды, обустроив на колодцах/скважинах средства, измеряющие объем полученных подземных вод. Предполагается, что такие изменения поспособствуют оперативному реагированию в период военного положения, помогут преодолеть последствия теракта на Каховской ГЭС, позволив экстренно обеспечить питьевой водой население. Кроме того, предприниматели и граждане получат свободный доступ к данным об имеющихся в Украине артезианских скважинах.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине внесли поправки в процедуру, касающуюся правил начисления единовременной денежной помощи для лиц, пострадавших вследствие российского теракта на Каховской гидроэлектростанции.