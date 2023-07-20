О том, что достаточно немалые пенсии выплачивают пожилым гражданам, проживающим в Донецкой (6 601,48 гривны), Луганской (6 294,83 гривны) и Ровенской областях (6 239,83 гривны), однако, в среднем, по Украине платят несколько меньший размер пособий, лишь иногда превышающий 5 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенные на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, у украинцев в 7 областях (Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Одесской), в среднем, пенсионное пособие чуть больше 5 000 гривен. В остальных 14 регионах, размер пенсии варьируется от 4 023,42 гривны до 4 944,11 гривны: самая низкая сумма соцпомощи — у жителей Тернопольской (4 023,42 гривны), Закарпатской (4 198,79 гривны) и Черновицкой областей (4 211,25 гривны).

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько в нашей стране доплачивают к пенсии за каждый год сверхурочного стажа.