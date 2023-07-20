О том, что только благодаря скрупулезному планированию любой операции ВСУ, удается существенно минимизировать потери, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, опубликованное в BBC.

По словам Сырского, на данный момент он понимает всю необходимость наступательной операции ВСУ, поскольку именно такие действия не дают оккупантам перехватить оперативную инициативу на фронте.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что сейчас ведется и общая оборонная операция ВСУ, позволяющая перейти к наступательным действиям на нескольких направлениях, формируя определенное преимущество на достаточно ограниченных участках — именно здесь защитники используют свой приоритет из-за обретения «очень большого морального стимула».

Также, Сырский сообщил — продвижение происходит «не как попало», поскольку каждая операция является «очень продуманной» вследствие предварительного подробного планирования, и потому «у нас значительно меньшие потери в личном составе»: защитники преуспевают «в основном за счет применения маневра, ударов во фланг, обходов, охватов и выходов в тыл».

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