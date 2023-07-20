О том, что глава ГУР Кирилл Буданов поручил волонтеру обеспечить разведывательными дронами определенные подразделения украинского оборонного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на видеообращение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Сергея Притулы.

По словам Притулы, он получил от Кирилла Алексеевича Буданова весьма значимое задание — закупить 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL, которыми будут обеспечены штурмовые спецподразделения ГУР МОУ. Если волонтеру с помощью активных украинцев удастся собрать 120 миллионов гривен (3,25 миллиона долларов США), то военная разведка сможет рассчитывать на 5 наземных станций управления и 15 «птичек» (каждый комплекс состоит из 1 наземной станции управления и 3 БПЛА разведывательного назначения).

Стоит отметить, что времени на сбор отводится совсем немного — лишь 1 неделя.

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