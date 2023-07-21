О том, что украинская разведка располагает сведениями, касающимися подготовки нового «мятежа», похожего на тот, который был организован «вагнеровцами», пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, хотя у ГУР МОУ и есть такие данные, военная разведка не станет ими делиться, поскольку спецслужбы РФ могут смотреть трансляцию «Единого телемарафона», и с удовольствием ее запишут, что весьма облегчит «работу» россиян.

Также представитель ГУР МОУ подчеркнул — военно-политическая элита РФ осознает, что решения об аннексии Крымского полуострова, о нападении на восток Украины, как и полномасштабное вторжение, были ошибочными и бессмысленными с точки зрения интересов России.

Юсов акцентировал:

Главная причина — именно в этом, собственно, в режиме и фигуре Путина. Все остальное — это производные. И то, что в России пытаются сделать козлами отпущения кадровых военных, — вопрос, насколько долго они будут терпеть это.

Ранее мы писали о том, что бывшего «министра обороны ДНР», экс-офицера ФСБ РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) в пятницу, 21-го июля, задержали силовики страны-агрессора.