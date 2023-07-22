О том, что в подкомиссии, отвечающей за украинско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, было проведено обсуждение перспектив вывода, до конца текущего года, на рынок КНР новых товарных позиций, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Госпродпотребслужбы Украины.

В частности, Украина предложит Китаю мед, муку, рыбную продукцию, мясо птицы, горох, свежую голубику, корма для продуктивных животных (премиксы) и прочее. Стоит отметить, что на данный момент, не менее 900 предприятий нашей страны располагают правом на экспорт собственной продукции в КНР, и речь идет о: кукурузе (227 предприятий), молоке и молочных продуктах (35), сое (55), ячмене (51), шроте и жмыхе (48), говядине (6), замороженной голубике и чернике (10).

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