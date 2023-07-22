О том, что в Украине могут радикально урегулировать вопрос относительно возникновения задолженностей по заработной плате, затронув случаи, когда работодатель не является платежеспособным, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9510, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, данный документ разработали в сотрудничестве с представителями профсоюзов, и теперь в законодательном порядке закрепят нормы:

усиливающие ответственность работодателей за задержку зарплаты;

обеспечивающие надлежащую защиту прав работников на своевременное начисление зарплаты;

гарантирующие работникам получение адекватной финансовой компенсации ущерба, понесенного из-за игнорирования сроков начисления зарплаты;

обеспечивающие формирование гарантийной структуры для ужесточения защиты работников, касающихся выплаты задолженностей по зарплате в случае банкротства работодателей;

обязывающие работодателей (при задержке зарплаты сроком от 15 календарных дней после завершения месяца, в который она начисляется) выплачивать работникам пеню в сумме/на условиях, указанных в трудовых или коллективных договорах, но не менее учетной ставки НБУ из расчета на год за каждый день просрочки, включая погашение всех долгов по зарплате;

предоставляющие права работникам на временное прекращение исполнения трудовых обязанностей, если зарплату задерживают на срок более 15 дней;

накладывающие на работодателей обязанность выплачивать компенсации в сумме 3-х среднемесячных зарплат работников за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором запущена процедура банкротства/прерваны трудовые договоры в связи с этим.

Ранее мы писали о том, что эксперты сообщили, сколько автотоплива можно приобрести на среднюю зарплату.