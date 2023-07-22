О том, что бойцами ВСУ был «утилизирован» корреспондент одиозного пропагандистского агентства Ростислав Журавлев, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «РИА-Новости».

Помимо указанного «военкора», ранения различных степеней тяжести получили еще трое российских пропагандистов — Константин Михальчевский («РИА-Новости»), Роман Польшаков («Известия») и Дмитрий Шилков («Известия»). Согласно информации, растиражированной росСМИ, эти «рупоры Кремля» получили «производственные травмы» поблизости от населенного пункта Пятихатки на Запорожье.

Стоит отметить, что зампред Совета Федерации РФ Косачев уже объявил — Ростислав Журавлев погиб от кассетного суббоеприпаса, и «вся ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США».

Ранее мы писали о том, что сегодня, 22-го июля, на территории временного оккупированного Крыма гремят взрывы — удар БПЛА нанесен по нефтебазе, аэродрому и складу боеприпасов, из-за чего уже объявлена эвакуация.