О том, что государство-террорист продолжает удерживать в водах Черного и Азовского морей не менее 15 кораблей-ракетоносителей, но пока все эти вражеские военные суда отведены в пункты базирования, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, размещенную на официальной Facebook-странице Оперативного Командования «Юг».

Как стало известно из обнародованных сведений, оперативная ситуация в южных областях Украины сохраняется достаточно напряженной — враги пытаются максимизировать обстрелы прифронтовых территорий. Впрочем, в темпах ночных атаках фиксируется некоторое сокращение активности, так как по всей видимости, оккупанты занялись переформатированием сил, и перешли к смене тактики, включая накапливание боеприпасов для ведения последующих комбинированных ударов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что этой ночью страна-агрессор в очередной раз ударила по территории Украины иранскими БПЛА «Шахед-136/131», которые были направлены на центральные регионы страны.