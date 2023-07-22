О том, как оформить финпомощь от государства без обращения в ПФУ или ЦПАУ, то есть в онлайн-формате, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Telegram-канале Пенсионного Фонда Украины.

В первую очередь, следует зайти на web-портал э-услуг ПФУ, и в правом верхнем углу нажать на «Вход», после чего пройти авторизацию через электронную квалифицированную подпись, указав наименование аккредитированного центра сертификации ключей, которые сгенерировал КЭП, и далее — загрузить файл ключа и ввести пароль.

В персональном кабинете, в боковом меню слева, остановиться на разделе «Коммуникации с ПФУ», и избрать пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу», и во всплывшем окне нажать на «Продолжить».

Далее отыскать «Заявку о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту», и заполнить онлайн-форму, указав сведения о себе (паспортные данные и адрес/информацию об участниках обращения/банковские реквизиты).

В ситуации, если заявку подает особа с незарегистрированным местом проживания, а с фактическим, нужно предоставить отсканированную копию договора аренды через «Добавить файл».

На финальном этапе — нажать на «Сформировать заявление» внизу онлайн-анкеты, проверить внесенные данные и нажать «Подписать и отправить в Пенсионный Фонд Украины».

Проверить то, утверждено ли решения о назначении соцпомощи от государства на оплату «коммуналки» можно в закладке «Мои обращения» — «Статус обращения».

Ранее мы писали о том, что субсидии на «коммуналку» будут получать несколько категорий украинцев.