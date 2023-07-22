О том, что в ближайший вторник, 25-го июля, Вашингтон объявит о новых военных поставках Киеву на сумму около 400 миллионов долларов, которые будут включать артиллерию, зенитные ракеты и наземные автотранспортные средства, пишет «НБН», ссылаясь на материал агентства Reuters.

Предполагается, что в очередной пакет военной помощи США попадут несколько БТР Stryker, средства для разминирования, боеприпасы для РСЗО HIMARS, ручные противотанковые комплексы TOW/Javelin, а также боекомплекты для ЗРК Patriot/NASAMS и переносные Stinger. Однако, кассетных боеприпасов, похоже, в этом пакете не будет, поскольку его составляющие находятся в процессе доработки.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Болгария передаст Украине 100 единиц бронетанковой техники.