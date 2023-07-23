О том, что на данный момент оккупанты ведут разведку, чтобы получить информацию относительно текущего положения в энергетике Украины, и потому вероятны новые атаки на энергетические объекты, как это фиксировалось ранее, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, опубликованное YouTube-каналом «Ми — Україна».

По словам Скибицкого, наша военная разведка тщательно отслеживает все вопросы, затрагивающие действия государства-террориста в отношении изучения наших энергетических объектов, и уже понятно — россияне «приступили к такой работе», осуществляя «доразведку», включая разведку с орбиты и прочие разновидности шпионажа, необходимые для того, «чтобы установить состояние нашей энергетики». Кроме того, российские захватчики также пытаются определиться с объектами, являющимися критическими для энергосистемы Украины.

Ранее мы писали о том, что украинская разведка располагает сведениями, касающимися подготовки нового «мятежа», похожего на тот, который был организован «вагнеровцами».