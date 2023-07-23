О том, что генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объявил о созыве заседания Совета Украина-НАТО на эту среду, 26-го июля, пишет «НБН», ссылаясь на материал Deutshe Welle.

По словам представителя Североатлантического Альянса Оаны Лунгеску, встреча стран-членов НАТО состоится по запросу Украины, и на этом Совете тщательно проработают реагирование на недавние инциденты с ракетными обстрелами со стороны РФ, а также планируют перейти к обсуждению стабильного транзита грузов с украинским зерном «через Черное море».

Ранее наш информационный портал писал о том, что государство-террорист обстреливает мирную Одессу только ради изолирования нашей страны от выхода к Черному морю, включая навязывание собственных правил в так называемое «зерновой сделке».