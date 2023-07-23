О том, что уровень опасности для южной части Украины сохраняется на достаточно высоком уровне, так как оккупанты не прекратят терроризировать ракетными атаками этот регион, поскольку все еще не достигли поставленных целей, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение спикера Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, южные остаются в прицеле врага, так как Кремль еще не завоевал того, за что начинал борьбу. В частности, Москва хотела пересмотра «зерновой сделки» в их пользу, чтобы преимущество сохранялось за ней, включая доминирование в Черном море с попутным ослаблением санкционных ограничений для РФ.

Кроме того, несмотря на то, что в данный момент в акваторию Черного моря выведен только 1 ракетоноситель, оккупанты могут прибегнуть к предыдущей тактике, когда атаковали нашу страну из бухты, не направляя корабли на боевое дежурство — уровень угрозы для юга остается очень высоким.

Ранее мы писали о том, что в Одесской ОВА показали кадры последствий атаки оккупантов.