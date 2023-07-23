О том, что сегодня, 23-го июля, Лукашенко, встречаясь с кремлевским тираном Путиным в Санкт-Петербурге, заявил о намерениях ЧВК «Вагнер» отправиться на «экскурсию» в Варшаву и Жешув, пишет «НБН», ссылаясь на белорусский портал «БЕЛТА».

По словам Лукашенко, его уже несколько «напрягают» наемники ЧВК «Вагнер», поскольку просят «разрешения» посетить соседнее западное государство, в частности, «втихую» сходить «на экскурсию в Варшаву и Жешув».

Впрочем, белорусский диктатор пытается образумить «вагнеровцев», напомнив боевикам, что Жешув является для них абсолютно неприемлемым местом, так «они воевали под Бахмутом», и знают, какая в Польше может быть военная техника (поступала в ВСУ из Жешува).

Таким образом, Лукашенко старается удерживать «вагнеровцев» их в центре Беларуси, «как договорился» с Путиным, так как ему «не хотелось бы туда их передислоцировать».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР объяснили, получится ли у Путина втянуть Лукашенко в полномасштабное вторжение.