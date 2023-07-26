О том, что защитники Украины не получат американские самолеты F-16 ранее весны 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на информацию из неназванных источников, опубликованную в издании Politico.

По словам анонимного американского чиновника, США, возможно, привлечет нескольких наших пилотов к полетам и курсу обучения до завершения 2023-го года, однако реальные F-16 с «украинским шевроном», вряд ли появятся раньше весны. Кроме того, сейчас страны-партнеры Украины только обсуждают несколько вариантов, касающихся подготовки пилотов ВСУ: согласно первому, учеба пройдет в Аризоне, а в соответствии со вторым — американские военные летчики должны отправиться в Европу, чтобы там обучать украинцев.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах ВСУ рассказали, как может измениться защита неба над Украиной после того, как Киев получит от западных союзников американские истребители F-16.