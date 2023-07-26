О том, что корабли Черноморского флота ВМФ РФ сменили свои позиции после того, как Кремль вышел из «зерновой инициативы», и начали оккупанты, похоже, начали подготовку к блокаде Украины, пишет «НБН», ссылаясь на данные аналитиков военной разведки, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте Минобороны Великобритании.

Как стало известно, корвет «Сергей Котов» совершил тактический разворот в южной части Черного моря, перейдя к патрулированию судоходного пути между Босфором и Одессой, из-за чего существует высокая вероятность того, что этот военный корабль войдет в состав оперативной группы, сформированной для перехвата всех коммерческих судов, которые, по мнению Москвы, могу направляться в Украину.

Ранее наш информационный портал писал о том, что намерены сделать страны, чьи корабли в акватории Черного моря атакуют силы России.