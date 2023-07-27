О том, что представители «Свободной демократической партии Германии» (СДП), выдвинули идею относительно военной защиты коммерческих судов с украинским зерном в акватории Черного моря, при этом, сама ФРГ не сможет участвовать в подобных мерах, так как ее военно-морской флот находится в ограниченном количестве, пишет «НБН», ссылаясь на материал NTV.

По словам члена СДП по обороне Маркуса Фабера, идея военной защиты зерновозов весьма реалистична, однако необходимы военные корабли для сопровождения конвоев. В частности, в Анкаре уже выразили готовность в оказании такой помощи, но лишь при возникновении определенных обстоятельствах. На данный момент, стоит вопрос относительно участия прочих стран черноморского региона, таких как Болгария и Румыния, которые в состоянии предоставить собственные корабли для контроля близлежащих вод и границ.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке сообщили о подготовке флота РФ к боевым действиям в Черном море.