О том, что в течение нескольких недель, как дизельное топливо (ДТ), так и бензины подорожают на несколько гривен за один литр, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение основателя группы АЗС «Прайм» Дмитрия Леушкина, опубликованное в «Суспільном».

По словам Леушкина, на протяжении ближайших 20 дней, цены на ДТ увеличатся, как минимум, на 3 гривны/литр, а на бензины — на 4 гривны/литр, что вызвано стремительным ростом стоимости мировой нефти (наценка составляет от 1 до 2 гривен на каждый литр топлива). Также, повышению цен на автотопливо поспособствуют возврат к 20-процентому НДС и прежнему довоенному акцизу. Кроме того, на внутреннем топливном рынке Украины негативно отразятся постоянные обстрелы Россией Одесского и Дунайского портов.

Впрочем, благодаря налаженным каналам поставки, топливный кризис, вроде прошлогоднего — не должен повториться, но основатель группы АЗС «Прайм» уточнил:

Где-то, возможно, поставки будут не такие равномерные, как бы этого хотелось.

Ранее мы писали о том, какой прогноз относительно роста стоимости автотоплива в Украине сделал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.