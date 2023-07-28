О том, что президентом Владимиром Зеленским одобрены изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1-го августа текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №8401, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, со следующего месяца в нашей стране отменяется 2-процентный единый налог (ЕН), и:

плательщики 2-процентного ЕН получат право на подачу заявлений относительно отказа от применения 2-процентного ЕН и указывать, при условии выбора надлежащей системы налогообложения;

при отказе от подачи вышеуказанного заявление, и, соответственно, выборе системы уплаты сборов, плательщики 2-процентного ЕН автоматически переведут на прежнюю налоговую ставку;

новых предпринимателей, которые в дату госрегистрации выбрали 2-процентный налог, автоматически станут считать плательщиками 3-й группы (со ставкой в 5 процентов);

в автоматическом режиме обновят права/обязанности плательщиков НДС для субъектов, прекративших регистрацию плательщика НДС;

плательщики, перешедшие в 2023-м году с 2-процентного ЕН на общую систему, смогут вернуться на упрощенную систему;

с 1-го августа частично отменят запреты на проверки для подакцизных товаров (спиртного/табака/автотоплива), а также игорного бизнеса и финучреждений;

с 1-го октября восстановят финнаказание за нарушение в сфере использования кассовых аппаратов (за исключением прифронтовых территорий;

разрешат не учитывать так называемый «технический долг», если он возник с 1-го апреля 2022-го года до 31-го июля 2023-го года, если у плательщика есть возможность оставаться на «упрощенке»;

сохранят право на добровольную уплату ЕН и единого социального взноса для прифронтовых регионов;

предоставят возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС вносить в расчетную документацию перечень товаров/услуг по упрощенной форме.

Ранее мы писали о том, как изменится стоимость автотоплива в Украине вследствие возврата к довоенной системе налогообложения.