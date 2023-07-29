О том, что российские власти жалуются на удары по селу Ломаковка в Брянской области, где было зафиксировано более 10 «прилетов», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную Telegram-каналом Mash.

В частности, согласно данным Mash, из-за как минимум 15 «прилетов» якобы из минометов, вследствие чего уже загорелось два жилых дома, а люди вынуждены были найти укрытие в подвалах. Также, по предварительным сведениям, пока обошлось без пострадавших.

Отметим, что на данный момент, в военном руководстве нашей страны никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы во временно захваченной Каховке Херсонской области, которые произошли во вторник, 25-го июля.