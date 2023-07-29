О том, что от президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса прозвучало требование к кремлевскому тирану Владимиру Путину касательно возобновления «зерновой сделки» по экспорту украинской агропродукции через акваторию Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице президента РФ.

Указанное заявление Рамафоса сделал сегодня, на встрече лидеров африканских стран Владимиром Путиным. По словам президента ЮАР, его африканские коллеги обратили внимание на «зерновые» обещания Путина, по по-прежнему настаивают на реализации «Черноморской зерновой инициативы», необходимости открытия Черного моря не только для зерна из Украины, но и в целом «для мировых рынков». Кроме того, Рамафоса отдельно акцентировал на том, что главы стран Африканского континента «пришли сюда не для того, чтобы просить какие-нибудь дары», хотя и «понимают» — безвозмездное предоставление зерна жизненно нужно некоторым «некоторым африканским странам», но все это не является основной целью или главной задачей — «добиться каких-либо поставок» подобного рода.

Ранее мы писали о том, как в Госдепе США высказались о «щедрой» инициативе главы Российской Федерации для африканских стран.