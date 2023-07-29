О том, что враги снова перебрасывают «живую силу» на Бахмутское направление, чтобы попытаться выйти с собственных оборонных рубежей, а между тем потери захватчиков уже превысили аналогичные «цифры» армии СССР во время войны в Афганистане, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, прозвучавшее на YouTube-канале FREEDOM.

В частности, путинская армия уже «положила» своих солдат больше, чем Советский Союз в период вторжения в Афганистане (около 15 000 человек). Впрочем, несмотря на такие числа, Россия продолжает перебрасывать силы к Бахмуту, но защитники Украины не только удерживают позиции, но и освобождают метр за метром территории нашей страны.

По словам Череватого, за последние 24 часа, враги ожесточенно сопротивлялись: 537 раз ВС РФ обстреляли ВСУ на Бахмутском направлении, совершили 3 авианалета и осуществили 11 боестолкновений. Тем не менее, за эти же сутки, бойцы Сил Обороны:

ликвидировали 73 оккупантов и ранили 147;

взяли 2-х солдат в плен;

уничтожили 1 БМП/2 САУ «Гвоздика»/8 артиллерийских орудий/2 противотанковых ракетных комплекса/1 ударный БПЛА/2 полевых склада с боеприпасами.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ раскрыли общие потери РФ на 29-е июля.