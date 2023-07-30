О том, что группой движения сопротивления, в этом городе были выведены из строя несколько военных грузовиков ВС РФ и повреждено здание на территории военно-инженерного подразделения оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как стало известно, в субботу, 29-го июля, вследствие партизанского саботажа, были обездвижены 3 единицы тяжелых автотранспортных средств противника, а также существенно повреждено место дислокации российского военно-инженерного подразделения (около «Военстроя»), включая и оборудование для производства противотанковых «зубов дракона» на бетонном мини-заводе поблизости от АС-2.

Ранее мы писали о том, что в московской высотке, где прогремела серия взрывов, располагались офисы нескольких министерств РФ.