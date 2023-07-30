О том, что сегодня, 30-го июля, российская Брянщина несколько «подгорела» из-за обстрела, совершенного якобы Вооруженными Силами Украины, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал местного губернатора Александра Богомаза.

По словам Богомаза, именно защитники Украины накрыли огнем Климовский район — артиллерийские снаряды угодили в свиноводческий комплекс. Кроме того, по причине этого обстрела пострадали 2 женщины, которых уже доставили в райбольницу, и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор Брянской области отметил: сельхозпредприятие частично разрушено и там загорелось несколько производственных помещений.

Однако судя по густоте дыма и высоте огня, мало похоже, что воспламенились какие-то комбикорма — скорее это был склад с нефтепродуктами.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко сообщил подробности об успешных действиях местного движения сопротивления.