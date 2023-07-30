О том, что в соответствии с п. 2-м ст. 166-й «Семейного кодекса Украины», при лишении родительских прав, особы все еще обязаны содержать детей, то есть платить алименты, и в случае их смерти/признания безвестно отсутствующими/официального объявления умершими, детям полагается пенсионное пособие по утере кормильца, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Для начисления указанной пенсии, кормилец на дату своей смерти должен накопить требуемый страховой стаж, необходимый для назначения ему пособия по 3-й группе инвалидности:

до достижения особой 23-х лет включительно — 1 год;

24-26 лет — 2 года;

27-28 лет — 3 года;

29-31 года — 4 года;

32-33 лет — 5 лет;

34-35 лет — 6 лет;

36-37 лет — 7 лет;

38-39 лет — 8 лет;

40-42 лет — 9 лет;

43-45 лет — 10 лет;

46-48 лет — 11 лет;

49-51 года — 12 лет;

52-55 лет — 13 лет;

56-59 лет — 14 лет.

Также, следует учесть, что соцпомощь по потере кормильца назначается:

на 1 нетрудоспособного члена семьи — 50-процентная возрастная пенсия кормильца;

на 2-х и более нетрудоспособных членов семьи — 100-процентая возрастная пенсия кормильца, распределяемая между детьми равными частями;

детям-сиротам пенсия определяется, основываясь на сумме возрастной пенсии каждого из родителей.

Ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры, проживающие на территориях активных или потенциальных боевых действий, могут рассчитывать на получение финпомощи от ООН.