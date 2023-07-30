О том, какие существуют дополнительные требования к указанным семьям для получения скидки на оплату «коммуналки», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное на официальной Facebook-странице Пенсионного Фонда Украины.

Право получения 50-процентной скидки на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) для семей, в которых есть приемные дети, учитывает среднемесячный доход одного ее члена (не более 3 760 гривен), и это касается:

платы за жилье, согласно нормативам, предусмотренным украинским законодательством (21 кв. метр площади каждому члену семьи, перманентно проживающему в помещении (в частности, приемному ребенку) плюс дополнительные 10,5 кв. метра на семью);

снабжения газом/электроэнергии/сжиженного баллонного «голубого топлива» на бытовые нужды;

топлива, если в доме отсутствует центральное отопление.

Если среднемесячный доход семьи, из расчета на 1 человека, более 3 760 гривен, необходимо оформить ЖКУ-субсидию.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль анонсировал упрощение процедуры назначения субсидии.