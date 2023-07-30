О том, что в этом захваченном городе, практически сформировался «рынок рабов», на котором любой, кто располагает определенной суммой, может «нанять» для себя человека в качестве работника, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прозвучавшее на YouTube-канале «ТСН».

По словам Андрющенко, данная история началась с приезда российских так называемых «гастарбайтеров» — уже этой зимой мариупольцев попросту прекратили брать на работу, связанную со строительством, то есть «на любую работу, которая есть в Мариуполе, за редким исключением». Именно по этой причине, в город пришла глобальная безработица, в итоге выгнавшая людей в центральные районы ради выживания.

Советник городского главы Мариуполя подчеркнул:

Теперь каждое утро с утра до вечера ты за 2 500 российских рублей можешь нанять себе человека на любую работу.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко сообщил подробности успешных действий местного движения сопротивления.