О том, вероятно ли в Украине продолжение динамики с резким «проседанием» наличной гривны, которое фиксировалось на прошлой неделе, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз аналитиков инвестиционной группы ICU.

По мнению экспертов, гривна немного обесценилась на прошлой неделе, однако подобная тенденция, похоже, будет весьма непродолжительной, и скоро завершится, вопреки тому, что на наличном рынке курс национальной валюты снизился на 1,2 процента, в среднем до 37,00-37,80 гривны/доллар в системно важных финучреждениях.

Также, аналитики отмечают — обстановка на валютном рынке особо не изменилась, как и интересы украинцев к приобретению валюты с целью размещения ее на депозитах, несмотря на то, что на «межбанке» компаниями реализовано валюты на 94 миллионов долларов меньше, чем купили, а в НБУ сократили недельный объем «вливаний» иностранной валюты на 41 процент, до 350 миллионов долларов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Национальном Банке Украины в очередной раз обновили инфляционный прогноз на 2023-й год.