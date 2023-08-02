О том, что послужило причинами такой отрицательной тенденции, пишет «НБН», ссылаясь на итоги опроса индекса деловых ожиданий, опубликованные на официальной странице Национального Банка Украины.

Как отмечают аналитики НБУ, только за прошлый месяц индекс ожиданий просел несколько ниже нейтрального уровня, с июньских 50,8 процента до 48,8 процента. Подобные малоприятные прогнозы бизнеса, которые, в результате, вызовут новый виток инфляции, были спровоцированы:

обновленными тарифами на электроэнергию;

введением довоенных ставок налогообложения на автотопливо;

трудностями с «зерновым коридором»;

активизацией российских атак на инфраструктурные объекты в Украине;

существенной нехваткой квалифицированных кадров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Национальном Банке Украины в очередной раз обновили инфляционный прогноз на 2023-й год.