О том, что в этом временно захваченном городе, наши патриоты результативно вывели из строя 17 офицеров путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, в дату празднования «Дня ВМФ», на одном из военных объектов оккупантов, партизаны массово отравили офицерский состав: в крайне тяжелом состоянии здоровья, в госпиталь отправлено 17 захватчиков, из которых 1-го августа умерло/стало «хорошими русскими» двое офицеров. Впрочем, что ожидает остальных 15 оккупантов, пока еще мало известно, но вряд ли что-то хорошее.

Советник городского главы Мариуполя уточнил: оккупантам в пищу подсыпали соответствующие дозы цианистого калия и пестицидов, а сами представители местного движения сопротивления с улыбкой напомнили — крысам всегда достаточно только яда.

Ранее наш информационный портал писал о том, что из-за массовой безработицы в оккупированном Мариуполе фактически действует «невольничий рынок».