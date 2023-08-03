О том, что в нашей стране запущена госпрограмма «Прихисток», участие в которой гарантирует выплату соцпомощи на оплату «коммуналки» за каждою принятого в дом/квартиру согражданина-ВПЛ, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».

В частности, в рамках указанной госпрограммы, на каждого переселенца, из бюджета выплачивается:

по 450 гривен — в неотопительный сезон;

по 900 гривен — в отопительный сезон.

Отметим, что в этой госпрограмме смогут принять участие и собственники недвижимости, выехавшие за пределы Украины, если своевременно подадут заявку относительно выплаты компенсации дистанционно: следует направить письмо-уведомление с копиями подтверждающей документации на электронный адрес соответствующего органа местного самоуправления (не позднее следующего дня после поселения переселенцев).

Ранее мы писали о том, могут ли назначить соцпомощь ребенку, если родителя лишили прав.