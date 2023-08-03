О том, что бойцы подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии, смогли продвинуться на почти 0,65 километра вглубь обороны армии Путина, таким образом «зачистив» от оккупантов 1,5 километра на Мелитопольском направлении, но это еще не все успехи защитников, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную официальным Telegram-каналом МВД Украины.

Отметим, что на вышеуказанном направлении, нацгвардейцы сохранили темп наступательных действий в составе ударных формирований Сил Обороны. Также, на Мариинском, Купянском и Бердянском направлениях, отдельными силами и средствами Нацгвардии удерживаются взятые оборонные рубежи.

Кроме того, в приграничных районах Сумщины, нацгвардейцами осуществляются мероприятия, позволяющие заблаговременно выявить вражеские диверсионно-разведывательные группы, и не допустить проникновения оккупантов на нашу территорию.

На Херсонском направлении, подразделениями Нацгвардии продолжается исполнение гуманитарного разминирования, включая стабилизационные меры и осуществление прочих боезадач для поддержания действий Сил Обороны.

Ранее мы писали о том, что британская разведка указала на природный фактор, который замедлил продвижение ВСУ.