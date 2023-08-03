О том, что российские следователи засекретили все материалы по уголовному делу против Игоря Гиркина-Стрелкова, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную адвокатом террориста-пропагандиста Александром Молоховым для издания «РБК-Россия».

По словам Молохова, помимо грифа «совершенно секретно», и любые дальнейшие комментарии, касающиеся уголовного дела против Гиркина-Стрелкова-Рунова, станут расцениваться как разглашение гостайны.

Стоит напомнить, что на данный момент, террорист отправлен в московское СИЗО «Лефортово», согласно обвинениям в призывах к экстремизму (за несколько его постов в личном Telegram-канале — может получить до 5 лет лишения свободы), и на недавнем судебном заседании по делу Гиркина-Стрелкова, стало известно — следственные мероприятия ведутся ФСБ РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Данилов объяснил, что стоит за задержанием террориста Гиркина.