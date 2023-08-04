О том, что речь идет о соцпомощи от государства, начисленной согласно программе «єПідтримка», а также почему эти деньги следует вернуть, пишет «НБН», ссылаясь на ответ замглавы Министерства экономики Украины Алексея Соболева, опубликованный «Главкомом».

Весной прошлого года, в соответствии с решением правительства, было выделено по 6 500 гривен в качестве единовременной выплаты тем застрахованным лицам, которые потеряли работу вследствие начала полномасштабного вторжения РФ. Однако, после последующей верификации получателей этой финпомощи, было установлено: средства начислили и лицам, страхователи которых — бюджетные учреждения, фонды общеобязательного госстрахования, что вступает в конфликт с основными условиями «єПідтримки».

В частности, соцпомощь по данной госпрограмме должны были получить лишь застрахованные особы, работающие по:

трудовому договору/контракту;

«гиг»-контракту;

иному гражданско-правовому договору;

прочим основаниям, указанным в законах.

Также, указанные деньги предназначались и ФЛП, страхователи которых подпадали под нижеописанные критерии:

состояли на учете как плательщики ЕСВ согласно общеобязательному государственному социальному страхованию в определенных административно-территориальных единицах по списку, принятому Кабмином после предоставления ГСЧС;

подавали в надлежащем порядке налоговую отчетность за 4-й квартал 2021-го года/годовую отчетность за 2021-й год;

являются внебюджетными организациями/фондами общеобязательного госстрахования.

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