О том, какие именно поправки предлагают принять в правительстве, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице Министерства экономики Украины.

Согласно информации Минэкономики, в нашей стране за последние 7 лет разница между зарплатами мужчин и женщин снизилась на 7,4 процента, при этом, в Государственной службе статистики отметили — в 2021-м году у женщин, в среднем, заработная плата была на 18,6 процента ниже, чем у мужчин, а в 2015-м году такой показатель составлял 26 процентов.

Глава Минэкономики Юлии Свириденко уточнила, что «Национальной стратегией по преодолению гендерного разрыва в оплате труда», предлагается введение полного отказа от «стереотипов и дискриминации по гендерному признаку», с внедрением принципов одинаковой оплаты труда, а если наниматель не станет их соблюдать, то работник получит приоритетное право на защиту собственных интересов через суд.

Свириденко уверена — исключительно равенство в оплате труда с уравновешенным подходом к назначению на руководящие должности как мужчин, так и женщин, может стать одним из инструментов, способствующих быстрому восстановлению кадрового потенциала после победы Украины над РФ.

Ранее мы писали о том, какие числа внесены в прогнозный расчет темпов инфляции Министерства экономики Украины на текущий год.