О том, что для подобного преображения страны-агрессора, следует довести РФ до полного поражение в войне против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, опубликованное изданием CivilMedia.

По словам Скибицкого, в нашей военной разведке вовсе не ожидают, что РФ распадется за 1 день, при этом, Украина делает все зависящее для деоккупации всех своих территорий и нанесения путинской армии максимального ущерба.

Замглавы ГУР МОУ подчеркнул: положительная трансформация РФ возможна исключительно после ее полного и окончательного поражения, и данный процесс пойдет на пользу всем, так как теперешняя Россия — олицетворение зла, источник нестабильности и опасность «как для мира, так и для самих россиян».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР МОУ раскрыли подробности принудительной мобилизации в оккупированных регионах Украины.