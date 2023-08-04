О том, что на протяжении 2-х последних недель, государство-террорист осуществило несколько массированных атак на украинские порты, расположенные вдоль реки Дунай, применив иранские ударные БПЛА «Шахед-136/131», и это, по мнению аналитиков управления британской разведки, свидетельствует об одном — РФ пытается заставить международные судоходные компании прервать торговлю через инфраструктуру нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как отмечают в военной разведке Великобритании, российские дроны-камикадзе поразили цели только на расстоянии 200 метров от границы с Румынией, и это указывает на то, что в РФ несколько игнорируют высокую степень риска от последствий нанесения ударов рядом с территорией НАТО.

Предполагается, что страна-агрессор использует этот тип БПЛА для атак в этом районе, поскольку считает их достаточно точными для проведения ударов. Кроме того, указанные дроны-камикадзе отличаются существенно меньшими боеголовками, чем те, которыми оснащены крылатые ракеты, что, как считают в РФ, не вызовет эскалации с Североатлантическим Альянсом.

Ранее мы писали о том, что британская разведка указала на естественный фактор, который замедлил продвижение ВСУ.