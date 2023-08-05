О том, что наши спецслужбы планируют существенно расширить географию атак на военные объекты государства-террориста, применяя исключительно оружие собственного производства, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Twitter-аккаунте секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

По словам Данилова, после выполнения каждой новой боезадачи, украинские боевые беспилотники и аквадроны становятся все точнее, операторы — опытнее, боевая координация — эффективнее, а производителям открываются дополнительные возможности в усовершенствовании тактико-технических характеристик БПЛА.

В частности, этот месяц стал особенно удачным для «украинских охотников», и далее оккупантам следует готовиться к расширению масштабов, дальности боевой отработки и увеличению количества и тяжести потерь. Таким образом, российские цели выступят в качестве идеального полигона для украинского оружия, сделав ему лучшую рекламу на мировом рынке вооружений.

При этом, военно-промышленный комплекс Украины, несомненно, станет одним из главных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.

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